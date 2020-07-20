20.07.2020 (15:30)

Ремонтники российской военной базы в Абхазии в ходе учения отработали эвакуацию поврежденной в бою техники

Военнослужащие ремонтного подразделения российской военной базы в Абхазии в рамках внезапной проверки боевой готовности отработали эвакуацию поврежденной техники в условиях общевойскового боя.

По замыслу учения противник в ходе наступления огнем артиллерии вывел из строя несколько боевых машин соединения. После этого специалистам–ремонтникам военной базы, невзирая на огневое воздействие, предстояло эвакуировать поврежденную технику.

Военнослужащие успешно решили все поставленные задачи. С помощью новейших машин РЭМ-КЛ они в кратчайшие сроки доставили технику на полевой сборный пункт для дальнейшего восстановления её боеспособности.

Также военнослужащие ремонтного подразделения выполнили нормативы по развертыванию новых мобильных мастерских технического обслуживания МТО-АМ1, содержащих свыше 20 видов специального оборудования для ремонта вооружения и военной техники в полевых условиях.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня выучки личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности. Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.

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