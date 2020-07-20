20.07.2020 (14:00)

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота в рамках внезапной проверки боеготовности провели на Камчатке бой за высадку десанта

В рамках внезапной проверки боевой готовности войск и флотов, которая проводится по решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, военнослужащие соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-Востоке России (ОКВС) провели на Камчатке бой за высадку десанта на необорудованное побережье.

Накануне морские пехотинцы Тихоокеанского флота осуществили погрузку боевой техники и личного состава на большие десантные корабли (БДК), которые перешли в район ожидания в Авачинской губе.

Для безопасного подхода десантного отряда к берегу в районе бухты Малая Лагерная морские тральщики ОКВС осуществили проводку БДК за тралами, а разнородная тактическая группа кораблей огневой поддержки в составе малых ракетных и малых противолодочных кораблей имитировала нанесение артиллерийского удара для подавления укреплённых огневых точек условного противника, расположенных в береговой черте.

Батальон морских пехотинцев на технике при поддержке транспортно-боевых вертолётов Ка-29 высадился на необорудованный берег с БДК способом на упор. Воздушное прикрытие десанта обеспечили истребители-перехватчики МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота. С вертолётов Ка-29 и Ка-27, а также с быстроходных лодок для проделывания проходов в инженерных заграждениях и минных полях десантировались группы разграждения.

Развивая наступление, морские пехотинцы вели стрельбу по мишеням, имитирующим боевую технику и укрепления противника, из стрелкового оружия, огнеметов, гранатометов и бронетранспортёров БТР-82А.

Всего к участию к высадке привлекались более 500 морских пехотинцев, было задействовано восемь боевых кораблей и порядка 70 единиц техники.

Завершающим этапом практических действий морских пехотинцев Тихоокеанского флота станет двустороннее батальонное тактическое учение, в котором будут задействованы военнослужащие Камчатского и Приморского соединений морской пехоты.

Всего к мероприятиям в рамках внезапной проверки боеготовности на Тихоокеанском флоте привлечены порядка 4 тыс. морских пехотинцев, задействовано 500 единиц военной и специальной техники, корабельные и береговые ракетные соединения, а также морская авиация.

Справочно:

17 июля в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, задействовано около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня выучки личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности. Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.



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