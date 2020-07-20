20.07.2020 (13:10)

Специалисты РЭБ ЮВО нанесли радиоэлектронные удары по условному противнику в ходе внезапной проверки боеготовности

С военнослужащими радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Южного военного округа (ЮВО) проведено учение в рамках внезапной проверки боеготовности на полигонах в Ростовской и Волгоградской областях, Крыму, Северной Осетии и на Кубани.

Подразделения РЭБ отработали задачи радиоэлектронного поражения линий радиосвязи в различных диапазонах, нанесли радиоэлектронные удары по пунктам управления и узлам связи условного противника, в том числе каналам управления и передачи данных малоразмерных беспилотных летательных аппаратов.

Для выполнения задач были задействованы новейшие комплексы РЭБ «Красуха» и «Борисоглебск», автоматизированный комплекс РЭБ КВ радиосвязи «Мурманск», новейшие уникальные мобильные комплексы «Леер-3» на базе автомобиля КамАЗ, автоматизированные станции помех «Житель» и другие.

В полевых условиях специалисты выполнили развертывания комплексов РЭБ, их маскировку, организовали охрану и оборону, а также осуществили подавление сигналов радиоуправляемых фугасов и мин.

Также специалисты РЭБ исказили навигационное поле в районе сосредоточения тактических групп, задействованных в ходе внезапной проверки, и сделали средства наведения высокоточного оружия условного противника «слепыми» при подготовке авиационного удара.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности. Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.

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