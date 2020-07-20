20.07.2020 (12:30)

Разнородные силы Северного флота провели десантную операцию в Баренцевом море

Сегодня разнородные силы Северного флота провели в Баренцевом море морскую десантную операцию в рамках розыгрыша тактических эпизодов контрольных учений, проводимых в ходе внезапной проверки боеготовности войск и сил.

Высадку морского десанта на необорудованное побережье полуострова Средний из акватории Мотовского залива Баренцева моря при поддержке разнородных сил и авиации осуществил десантный отряд Северного флота.

В составе десантного отряда действовали две тактические группы – большой десантный корабль «Кондопога» и три десантных катера – «Николай Рубцов», ДКА-148 и ДКА-182.

Противолодочное охранение десантного отряда осуществляли две корабельные поисково-ударные группы, в состав которых вошли большой противолодочный корабль «Североморск» и малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Юнга».

Корабельная ударная группа, в составе которой действовали малые ракетные корабли «Айсберг» и «Рассвет» обеспечила охранение десантного отряда от корабельных группировок условного противника, а также осуществила огневую поддержку высадки морского десанта.

Авиационное прикрытие и поддержку разнородных сил Северного флота осуществляла истребительная и штурмовая авиация армии ВВС и ПВО Северного флота.

Противоминное обеспечение сил флота на этапе выхода из пунктов постоянной дислокации и непосредственно перед проведением морской десантной операции обеспечивали две корабельно-тральные группы Кольской флотилии разнородных сил.

К данному этапу внезапной проверки привлечены более 20 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота, 6 тактических корабельных групп, около 10 летательных аппаратов различных типов, более 250 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 3000 военнослужащих Северного флота.

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