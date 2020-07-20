20.07.2020 (13:00)

Войска ЮВО приступили к проведению учений в рамках внезапной проверки боевой готовности

По плану второго этапа внезапной проверки боевой готовности войска Южного военного округа (ЮВО) приступили к проведению тактических и тактико-специальных учений, а также к проведению контрольных занятий.

Свыше 70 мероприятий проверки уровня боевой подготовки соединений и воинских частей стартовали на территории более 20 общевойсковых, авиационных и морских полигонов ЮВО. Кроме того, зачеты по знанию нормативов специальной, огневой и тактической подготовки представителями комплексной комиссии Генерального штаба ВС РФ будут приняты у личного состава соединений и воинских частей вблизи пунктов их постоянной дислокации на приказарменной учебно-материальной базе.

Всего в рамках внезапной проверки в войсках ЮВО стартовало 12 батальонных, 10 ротных двусторонних тактических учений с мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями, а также 7 тактико-специальных учений с подразделениями специальных войск.

Подразделения специального назначения выполнят учебно-боевые задачи по уничтожению незаконных вооруженных формирований с выполнением десантирования из вертолетов армейской авиации Ми-8 в горно-лесистой местности на Кубани, Старополье, в Ростовской области и Кабардино-Балкарии.

Учебно-боевые задачи по наведению железнодорожных переправ через русло рек Волга в Волгоградской области и Лаба в Краснодарском крае отработают специалисты железнодорожных подразделений.

Морские пехотинцы Черноморского Флота и Каспийской флотилии проведут батальные тактические учения с высадкой десанта на необорудованное побережье с применением бронетранспортёров БТР-82АМ в Дагестане и Крыму.

На тактическом учении расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» выполнят практические пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Подразделения передового отряда аэрозольного применения радиационной, химической и биологической защиты в рамках ротного тактического учения выполнят аэрозольную маскировку пунктов управления мотострелкового соединения и механизированных колонн батальонных тактических групп на марше в Волгоградской области

Инженерные штурмовые и саперные подразделения проведут в Ростовской области тактико-специальные учения по разведке местности и уничтожению диверсионных групп противника, занявших оборону в населенных пунктах.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности. Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице