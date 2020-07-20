20.07.2020 (13:30)

В Военной научной библиотеке Генштаба ВС РФ пройдет книжная выставка ко дню ВМФ

С 21 июля по 4 августа 2020 года Военная научная библиотека Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации приглашает познакомиться с выставкой книг «Морским судам быть…», посвященной Дню Военно-морского флота.

Учитывая интерес читателей к истории создания морского флота

в России, к знаменитым морским сражениям, к книгам по военно-морскому искусству, на выставке представлены специализированные военные труды, научно-популярная литература, мемуары и дневники знаменитых флотоводцев: П.С.Нахимова, М.П.Лазарева, Ф.Ф.Ушакова, Ф.С.Октябрьского. Также представлены автобиографии, биографии и научные труды видных военно-морских начальников времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода до наших дней.

Выставка раскрывает картины величайших побед российского флота, увиденных глазами участников этих событий. На страницах книг описываются подвиги людей, отстаивающих честь России.

Знаменитые мореплаватели и простые матросы, военные корабли различных эпох - все это представлено читателям как летопись славных свершений.

Уникальность выставки заключается в исторической ценности книг, представленных на ней.

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