20.07.2020 (13:17)

Подразделения РХБЗ Новороссийского соединения ВДВ провели комплекс мероприятий в рамках внезапной проверки

В рамках внезапной проверки личный состав подразделения РХБЗ Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения провели комплекс мероприятий по РХБ разведке, специальной обработке и отработали нормативы огнеметными подразделениями.

К контрольному занятию по специальной и тактико-специальной подготовке привлечены все подразделения РХБЗ соединения.

Специалисты подразделений РХБЗ выполнили развертывание и подготовку к работе авторазливочную станцию АРС-14КМ и отработали норматив по специальной обработке техники, вооружения, и объектов в зоне условного заражения с использованием дезинфицирующих растворов.

Для проведения мероприятий по химической разведке местности использовалась новейшая разведывательная химическая машина РХМ-5М на базе новейшего БТР-МДМ «Ракушка». Военнослужащие РХБЗ учились пользоваться приборами РХР – измерителем мощности дозы «ИМД-2НМ», газосигнализатором автоматическим «ГСА-3» и войсковым прибором химической разведки ВПХР для определения отравляющих веществ в воздухе, на местности и на технике.

Огнеметными подразделениями были отработаны нормативы по занятию огневого рубежа с ходу и уничтожению условного противника.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в Вооруженных Силах Российской Федерации началась внезапная комплексная проверка боевой готовности войсках Южного и Западного военных округов, отдельных соединениях центрального подчинения, Воздушно-десантных войсках и морской пехоте Северного и Тихоокеанского флотов.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

От Воздушно-десантных войск в проверке принимают участие около 2 тыс. военнослужащих, задействовано более 650 единиц вооружения, военной и специальной техники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ.

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