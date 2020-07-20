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20.07.2020 (12:35)

Девушки-курсанты Алтайского государственного технического университета приняли военную присягу

На базе Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, находящемся в городе Барнаул, прошла торжественная церемония приведения к Военной присяге курсантов, поступивших в военный учебный центр имени старшего лейтенанта М.К.Безгинова.

Более 100 курсантов, среди которых 4 девушки, в торжественной обстановке произнесли клятву на верность Родине. Все они уже прошли медицинское осмотры, проверку на профессиональную пригодность, а также получили начальные знания по строевой, огневой подготовке и общевоинским уставам.

Торжественное мероприятие прошло на строевом плацу университета с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Все присутствующие были обеспечены медицинскими масками, а помещения и площадки обработаны дезинфицирующими растворами.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военное образование , Присяга
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