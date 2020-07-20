20.07.2020 (12:15)

Турнир, посвященный Международному дню шахмат, прошел в 201-й военной базе

Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане вместе с юнармейцами приняли участие в шахматном турнире, посвященном Международному дню шахмат.

В торжественном открытии турнира принял участие мастер спорта международного класса – инструктор международной федерации шахмат Сухроб Хамдамов.

В поединках на черно-белых шахматных полях сразились более 50 человек. По итогам турнира в личном зачете среди военнослужащих блестящую победу одержал сержант Иван Громов, Второе место – рядовой Николай Лоскутов, 3 место – сержант Сергей Пронин.

Среди юнармейцев также определилась тройка призеров. Первое место завоевал Илья Чебоненко, второе место Тимофей Митюнин и третье место Вячеслав Маркин.

Главными судьями турнира выступили помощник командира 201-й военной базы по физической подготовке майор Умар Балаев и начальник группы психологической работы соединения Давид Форостинов, которые наградили победителей грамотами и призами.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице