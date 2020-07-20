Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

20.07.2020 (12:05)

На полигоне ВВО Цугол началось масштабное тактическое учение

Военнослужащие двух мотострелковых соединений общевойсковых объединений Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае и Республике Бурятия, принимают участие в масштабном двухстороннем тактическом учении с боевой стрельбой, которое началось 20 июля на полигоне Цугол.

В учении принимают участие более 4000 военнослужащих, задействовано более 600 единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72БЗ, реактивные установки БМ-21 «Град», противотанковые комплексы «Конкурс», буксируемые гаубицы «МСТА-Б», беспилотные летательные аппараты Орлан-10 и Элерон-3, а также более 25 летательных аппаратов и другая военная техника.

По замыслу учения одно из соединений выступит в роли наступающего условного противника, а другое будет обороняться.

В ходе активной фазы учения военнослужащие форсируют реку Онон, как по дну водоема на танках, так и на специальных паромах, а также отработают мобильную оборону рубежей с этапом боевой стрельбы в дневное и ночное время, проведут контратаки с захватом выгодных плацдармов.

Кроме того, в рамках учения военнослужащие выполнят боевые стрельбы высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» и окажут противодействие беспилотникам «противника». ?

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Подразделения РЭБ мотострелкового соединения Амурского объединения ВВО провели тренировку по борьбе с беспилотной авиацией
Разведчики мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в республике Бурятия, приступили к специальной подготовке
Крупное тактико-специальное учение связистов ВВО состоялось в Приморье
В Амурском объединении ВВО создано отдельное подразделение специального назначения

Метки:
Мотострелковые войска , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false