20.07.2020 (12:05)

На полигоне ВВО Цугол началось масштабное тактическое учение

Военнослужащие двух мотострелковых соединений общевойсковых объединений Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае и Республике Бурятия, принимают участие в масштабном двухстороннем тактическом учении с боевой стрельбой, которое началось 20 июля на полигоне Цугол.

В учении принимают участие более 4000 военнослужащих, задействовано более 600 единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-2, танки Т-72БЗ, реактивные установки БМ-21 «Град», противотанковые комплексы «Конкурс», буксируемые гаубицы «МСТА-Б», беспилотные летательные аппараты Орлан-10 и Элерон-3, а также более 25 летательных аппаратов и другая военная техника.

По замыслу учения одно из соединений выступит в роли наступающего условного противника, а другое будет обороняться.

В ходе активной фазы учения военнослужащие форсируют реку Онон, как по дну водоема на танках, так и на специальных паромах, а также отработают мобильную оборону рубежей с этапом боевой стрельбы в дневное и ночное время, проведут контратаки с захватом выгодных плацдармов.

Кроме того, в рамках учения военнослужащие выполнят боевые стрельбы высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь» и окажут противодействие беспилотникам «противника». ?

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