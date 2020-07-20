20.07.2020 (12:00)

Морские пехотинцы в ходе учений ликвидировали незаконные вооруженные формирования в горах Дагестана

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии в ходе батальонного тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности уничтожили незаконные вооружённые формирования (НВФ) на полигоне Аданак в Республике Дагестан.

По замыслу учения разведчики обнаружили сосредоточение НВФ в горно-лесистой местности.

Морские пехотинцы совершили высадку штурмовым способом из транспортных вертолётов Ми-8, блокировали противника в месте сбора, связав его боевыми действиями.

Основные силы батальона, совершив марш на боевой технике с выходом в тыл противника, окончательно разгромили НВФ. Огневую поддержку морским пехотинцам обеспечивали ударные вертолёты Ми-35.

На учение было привлечено более 700 военнослужащих морской пехоты, задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, реактивные системы залпового огня РСЗО «Град», 122-мм гаубицы Д-30, 120-мм минометы 2С12 «Сани».

При выполнении поставленных задач морским пехотинцам пришлось также преодолеть минно-взрывные заграждения, разминировать участок дороги.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.

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