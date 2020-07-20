20.07.2020 (11:00)

Разведчики ЗВО провели массовое десантирование на незнакомом полигоне в Тамбовской области в рамках масштабной проверки боевой готовности

Разведчики общевойсковой армии Западного военного округа провели массовое десантирование в Тамбовской области.

Военнослужащие разведывательных подразделений провели десантирование из самолетов военно-транспортной авиации ВКС России Ан-12 и Ан-26, а также отработали приземление на ограниченные и неподготовленные площадки для быстрого ввода в бой подразделений войсковой разведки.

В ходе масштабной проверки боевой готовности разведчики совершили парашютные прыжки в полной боевой экипировке с отработкой сброса дополнительного снаряжения с личным оружием, боеприпасами и ручными противотанковыми гранатометами РПГ-7Д на незнакомом полигоне. Действия по быстрой переброске разведывательных подразделений позволяют проверить мобильность войск к перемещению на большие расстояния, в том числе и с использованием авиационной техники.

Всего к проверке боевой готовности разведывательных подразделений Западного военного округа привлечено свыше 600 военнослужащих, а также свыше 20 единиц авиационной и автомобильной техники, в том числе машины специального назначения «Тайфун-К».

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности. Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.

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