20.07.2020 (10:30)

Артиллеристы ЗВО в ходе проверки боеготовности провели тренировку по управлению ударами в Тверской области

Боевые расчёты реактивных систем залпового огня «Смерч» реактивной бригады Западного военного округа в Тверской области отработали вопросы управления ракетными ударами в рамках внезапной проверки боеготовности.

В ходе проверки военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш в район боевого применения. После завершения оборудования огневых позиций, военнослужащие отработали поражение позиционных районов комплексов противовоздушной обороны и высокоточного оружия условного противника. Условное нанесение удара было осуществлено с подготовленных позиций и в ходе совершения марша. Помимо отработки расчётов исходных установок для стрельбы, в ходе учения артиллеристы осуществили инженерное оборудование позиций, провели тренировку по защите от оружия массового поражения и выполнили комплекс нормативов по работе с боевой техникой.

В учении принимает участие более 300 военнослужащих, свыше 70 единиц вооружения и военной техники.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности. Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.

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