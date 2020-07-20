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20.07.2020 (10:00)

Танкисты ЮВО в Абхазии в ходе внезапной проверки боеготовности выполнили задачи в составе рейдовых и обходящих отрядов

Танковые экипажи российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, в рамках участия в двустороннем ротном тактическом учении по плану внезапной проверки боевой готовности выполнили задачи в составе рейдовых и обходящих отрядов.

На прибрежном полигоне Нагвалоу экипажи танков Т-72Б3 выдвинулись в указанный район, развернули пункт управления и системы инженерного, технического и тылового обеспечения.

В ходе основного этапа учения танкисты совместно с разведчиками отработали задачи рейдовых отрядов в тылу условного противника и в качестве обходящих отрядов для нанесения фланговых ударов.

По замыслу учения две ротные тактические группы действуют друг против друга. Используя боевой опыт современных вооруженных конфликтов, командиры демонстрируют способности нестандартных решений и нешаблонных действий при выполнении учебно-боевых задач.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами – Президента Российской Федерации Владимира Путина 17 июля в войсках ЮВО началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Южный военный округ , Абхазия
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