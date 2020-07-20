20.07.2020 (09:30)

Батальонная тактическая группа ЮВО в Северной Осетии уничтожила условного противника в горах

Батальонная тактическая группа мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожила в горах Северной Осетии условного противника при проведении учения в рамках внезапной проверки боеготовности соединения.

Мотострелки во взаимодействии с разведывательными, артиллерийскими подразделениями отработали ряд задач по поиску, блокированию противника в горах и уничтожению огнем из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, минометов «Сани», систем залпового огня «Торнадо-Г» и гранатометов РПГ-7В.

На учение было привлечено более 700 военнослужащих, задействовано около 60 единиц вооружения и военной техники, а также беспилотные летательные аппараты. Для создания реальной боевой обстановки было использовано более 200 различных статических и динамических мишеней.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

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