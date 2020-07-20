20.07.2020 (07:43)
Подразделения РЭБ мотострелкового соединения Амурского объединения ВВО провели тренировку по борьбе с беспилотной авиацией
На полигоне «Трехречье» в Амурской области состоялась тренировка подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БЛА) условного противника.
В ходе тренировки с помощью средств комплекса «Борисоглебск-2», был посажен на землю разведывательный БЛА, находившийся на высоте около одного километра. Также отработаны вопросы противодействия БЛА квадрокоптерного типа.
Борьба с беспилотной авиацией основывается на анализе опыта современных войн и вооруженных конфликтов и является актуальной при подготовке общевойсковых подразделений. Практика показывает, что наиболее эффективным методом противодействия БЛА является применение комплексов РЭБ.
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