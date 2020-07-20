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20.07.2020 (07:39)

Разведчики мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в республике Бурятия, приступили к специальной подготовке

В плане занятий преодоление полосы препятствий «Тропа разведчика», уничтожение условной диверсионной группы условного противника и захват пленного.

В Забайкальском крае военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в республике Бурятия, приступили к специальной подготовке.

В плане занятий преодоление полосы препятствий «Тропа разведчика», уничтожение условной диверсионной группы условного противника и захват пленного.

 «Тропа разведчика» представляет из себя километровую полосу. Она разработана военными профессионалами и включает в себя более 30 элементов, которые должны научить разведчиков выполнять боевые задачи в самых сложных условиях: каменные стены, подземные ходы, подвесные мосты, заграждения из колючей проволоки, железнодорожный перегон и фрагменты городских сооружений.

Помимо физической выносливости для преодоления полосы препятствий военнослужащие должны иметь не только хорошую физическую форму, но и уметь метко стрелять и обращаться с любым видом оружия. Метание ножей и саперных лопаток также входит в программу обучения на полосе препятствий. 

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, будет использовано значительное число средств имитации, в том числе взрывпакеты и дымы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Специальная подготовка
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