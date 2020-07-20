20.07.2020 (07:33)

Крупное тактико-специальное учение связистов ВВО состоялось в Приморье

Главной целью учений является обеспечение подразделений и командных пунктов устойчивой связью в любой остановке и в разных режимах работы.

С военнослужащими соединения управления Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) проведено крупное тактико-специальное учение.

Главной целью учений является обеспечение подразделений и командных пунктов устойчивой связью в любой остановке и в разных режимах работы.

При выдвижении в район развертывания пунктов управления командования объединения, военнослужащие отразили нападение условных диверсионно разведывательных групп.

В районе учений, специалисты выполнили нормативы по связи, а также инженерному оборудованию и маскировке позиций, развернули подвижный пункт управления для работы в полевых условиях.

К учению привлекалось более 500 специалистов войск связи и свыше 200 единиц военной и специальной техники. Военнослужащие выполнили ряд задач на командно- штабных машинах, антенных модулях, радиорелейных станциях, комплексных аппаратных связи, мобильных комплектах защищенной видеоконференцсвязи и других образцах техники.

Кроме того, в рамках тактико-специального учения военнослужащие соединения управления развернули передвижные станции связи, проложили кабельные линии, организовали устойчивые каналы связи и видеоконференцсвязь с вышестоящим штабом.

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