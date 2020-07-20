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20.07.2020 (07:29)

В Амурском объединении ВВО создано отдельное подразделение специального назначения

В негоотобраны лучшие разведчики, которые прошли серьезный профессионально-психологический отбор, проверку на физическое соответствие высоким требованиям и ряд других проверочных испытаний.

В составе общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, создано отдельное подразделение специального назначения.

В подразделение отобраны лучшие разведчики, которые прошли серьезный профессионально-психологический отбор, проверку на физическое соответствие высоким требованиям и ряд других проверочных испытаний.

На вооружение подразделения уже поступили новейшие автоматы АК-12 и ряд другого перспективного специального вооружения.

Формирование нового подразделения значительно повышает боевой потенциал объединения и отвечает требованиям развития тактики современных войн и вооруженных конфликтов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Спецназ
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