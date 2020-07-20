20.07.2020 (07:29)
В Амурском объединении ВВО создано отдельное подразделение специального назначения
В негоотобраны лучшие разведчики, которые прошли серьезный профессионально-психологический отбор, проверку на физическое соответствие высоким требованиям и ряд других проверочных испытаний.
В составе общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, создано отдельное подразделение специального назначения.
В подразделение отобраны лучшие разведчики, которые прошли серьезный профессионально-психологический отбор, проверку на физическое соответствие высоким требованиям и ряд других проверочных испытаний.
На вооружение подразделения уже поступили новейшие автоматы АК-12 и ряд другого перспективного специального вооружения.
Формирование нового подразделения значительно повышает боевой потенциал объединения и отвечает требованиям развития тактики современных войн и вооруженных конфликтов.