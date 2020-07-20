20.07.2020 (07:25)
Разведчики армейского корпуса ВВО на Сахалине уничтожили полевой лагерь условного противника
Перед этим разведгруппы осуществили десантирование с вертолетов Ми-8АМТШ в заданном районе.
На острове Сахалин с военнослужащими подразделений разведки армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) состоялось тактико-специальное учение по ликвидации полевого лагеря условной диверсионно-разведывательной группы.
Разведчики осуществили десантирование с вертолетов Ми-8амтш в заданном районе.
После прибытия на место, отряд выполнил мероприятия по ведению разведки, с использованием современного оптико-электронного комплекса наблюдения.
Далее, разведчиками была обнаружена колонна лёгкой бронированной техники условной ДРГ. В ходе учебного боя живая сила «противника» была уничтожена, а вооружение и боевая техника захвачены.
После получения информации от расчета комплекса визуальной разведки об обнаружении полевого лагеря условных боевиков, военнослужащие на захваченных автомобилях выдвинулись в район цели.
В ходе ведения учебного боя полевой лагерь «противника» был уничтожен, разведчики совершили марш-бросок к точке сбора, а затем в составе подразделения отработали скрытный отход.
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное число средств имитации, в том числе холостые боеприпасы, дымы и взрывпакеты. В роли «противника» выступили военнослужащие этого же подразделения.