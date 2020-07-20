20.07.2020 (07:21)

Около 1000 специалистов РХБ защиты ВВО пройдут месячный курс обучения на полигонах Приамурья с применением новейшей техники

В тренировках будут применяться современные огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепёк», машины специальной обработки АРС-14КМ, комплексы постановки аэрозольных завес ТДА-2К.

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, выведены на полигоны для отработки практических задач в рамках стартовавшего полевого выхода.

Специалисты отработают комплексные задачи по специальной обработке, аэрозольному противодействию, применению огнеметных подразделений, проведению мероприятий РХБ разведки, а также другие вопросы при действиях в условиях применения условным противником оружия массового поражения.

В тренировках будут применяться современные огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепёк», машины специальной обработки АРС-14КМ, комплексы постановки аэрозольных завес ТДА-2К, а также другая новейшая техника, поступившая в объединение.

На полевом выходе особое внимание будет уделено освоению опыта своевременного обнаружения и нейтрализации последствий применения химического и биологического оружия в современных вооруженных конфликтах.

Интенсивные полевые занятия продлятся около месяца. Всего к мероприятиям привлечено около 1000 военнослужащих и задействовано до 200 единиц специальной техники.

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