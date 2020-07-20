20.07.2020 (07:11)

Международные учения «Селенга» и «Ларос» в текущем году состоятся на полигонах ВВО в Бурятии и Приморье

Проведение мероприятий боевой подготовки запланировано на вторую половину текущего года.

В 2020 году запланировано участие военнослужащих Восточного военного округа в международных российско-монгольском учении «Селенга» и российско-лаосском учении «Ларос».

Эти мероприятия боевой подготовки будут проведены на полигонах ВВО в Республике Бурятия и Приморском крае, соответственно.

Во втором полугодии ожидается проведение военного учения России и Монголии «Селенга-2020» на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия. Это будет 13-е ежегодное учение. Оно традиционно будет иметь антитеррористическую направленность.

В минувшем году учение «Селенга» в конце августа – начале сентября состоялось на полигоне «Мунх Хэт» в Монголии. На нем военнослужащие двух стран провели операцию по уничтожению незаконных вооруженных формирований при защите населенного пункта в приграничном районе. Особенностью учения стало участие российских военнослужащих в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы советских и монгольских войск на реке Халхин-Гол.

Международное российско-лаосское учение «Ларос-2020» состоится на полигоне «Сергеевский» в Приморском крае во второй половине этого года. Военная техника Лаосской стороне на время учения будет передана Российскими коллегами.

Первое в истории совместное российско-лаосского военное учение «Ларос-2019» прошло на территории Лаоса на полигоне «Бан Пэн». Танковые подразделения мотострелкового соединения ВВО из Забайкальского края и вооруженных сил Лаоса отработали совместное ведение разведывательно-поисковых действий с целью обнаружения бандгрупп, полевых лагерей, складов с боеприпасами условного НВФ. Всего в учении «Ларос-2019» приняли участие более 500 военнослужащих России и Лаоса.

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