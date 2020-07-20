20.07.2020 (07:06)

На Камчатке в торжествах по случаю Дня Военно-Морского Флота примут участие семнадцать боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ

Парадный строй сформируют в Авачинской бухте в начале следующей недели.

На Камчатке в торжествах по случаю Дня Военно-Морского Флота будут задействованы семнадцать боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота и регионального Пограничного управления ФСБ.

Парадный строй из 8 боевых кораблей ТОФ сформируют в Авачинской бухте в начале следующей недели. В двух парадных линиях будут ошвартованы малый ракетный корабль «Мороз», малый противолодочный корабль «Усть-Илимск», морской тральщик «МТ-265», малое гидрографическое судно «Александр Роготский», сторожевые пограничные корабли Пограничного управления ФСБ по Восточному Арктическому району «Орел» и «Дзержинский», а также атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Рязань».

Еще 9 кораблей и судов планируется задействовать в 6 эпизодах военно-спортивного праздника, в ходе которого будут показаны практические действия минно-тральных кораблей, торпедная атака противолодочным кораблем подводной лодки, досмотр подозрительного судна и освобождение судна, захваченного террористами.

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