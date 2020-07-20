20.07.2020 (09:00)

Подразделения РЭБ ЮВО на учении по плану внезапной проверки боевой готовности подавили систему связи условного противника

В ходе тактико-специального учения по плану внезапной проверки боевой готовности подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Чеченской Республике, обеспечили подавление радиосетей связи условного противника при помощи новейшего комплекса РЭБ «Борисоглебск-2».

Ранее по сигналу «тревога» специалисты РЭБ в кратчайшие сроки развернули станции радиопомех, провели сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения, также путем постановки радиопомех нарушили систему связи условного противника.

Постановка радиопомех позволила снизить эффективность ведения разведки, наведения высокоточного управляемого ракетного оружия условного противника, обеспечить защиту своих войск от атак.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности. Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.

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