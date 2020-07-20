20.07.2020 (08:30)

Мобильные подразделения ЮВО отразили атаку БЛА на военный аэродром под Волгоградом на учении в рамках внезапной проверки боеготовности

Мобильные подразделения по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БЛА) Южного военного округа (ЮВО) отразили атаку БЛА условного противника на аэродром «Мариновка» в Волгоградской области в ходе специальных учений в рамках внезапной проверки боевой готовности.

В ходе учения специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на реальных целях отработали задачи обнаружения летящих на различных высотах разведывательных и ударных БЛА и передачи данных на комплексы РЭБ и ПВО.

В свою очередь, экипажи комплексов РЭБ «Житель» и «Красуха» обеспечили перехват, подавление каналов управления и передачи мультимедийной информации БЛА. Расчеты самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» условно уничтожили цели зенитными управляемыми ракетами на дальности до 10 км.

Также один из БЛА был уничтожен дежурным подразделением из стрелкового оружия на высоте 150 м.

На учении личный состав отработал практическое применение новых способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Особое внимание было уделено взаимодействию с подразделениями охраны и обеспечения пунктов управления.

Всего к учению привлечено около 1 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц боевой и специальной техники.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности. Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.

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