20.07.2020 (07:30)

Более 800 военных полицейских ЮВО обеспечили безопасность полевых командных пунктов

Более 800 военнослужащих военной полиции Южного военного округа (ЮВО) обеспечили безопасность полевых командных пунктов в ходе проводимой внезапной проверки в регионах Северного Кавказа, Закавказья и Юга России.

Подразделения организовали охрану военных объектов, контрольно-пропускных пунктов, а также осуществили сопровождение и охрану воинских колонн. В ходе несения службы сотрудники войсковых подразделений военной полиции осуществляли патрулирование границ командных пунктов в целях предотвращения внезапных нападений диверсионных групп противника, осуществляли пропускной режим и сопровождение должностных лиц.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, военнослужащие использовали средства имитации, в том числе дымы, взрывпакеты.

В рамках мероприятий внезапной проверки задействовано свыше 100 единиц специальной автомобильной техники комендатур и подразделений военной полиции ЮВО.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами – Президента Российской Федерации Владимира Путина 17 июля в войсках ЮВО началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

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