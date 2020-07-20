20.07.2020 (07:00)

ОТРК «Искандер» ракетного соединения ЮВО на Кубани по плану внезапной проверки боеготовности нанесли удар по береговым целям условного противника

Оперативно-тактические ракетные комплексы ракетного соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные на Кубани, в рамках тактического учения по плану внезапной проверки боевой готовности выполнили электронные пуски по береговым целям условного противника.

Боевые расчеты пусковых установок «Искандер-М» ракетного соединения ЮВО отработали учебно-боевые задачи, действуя в едином разведывательно-ударном комплексе с артиллерийскими подразделениями объединения ЮВО.

В ходе розыгрыша тактического эпизода учения ракетчики предотвратили захват черноморского побережья морским десантом условного противника. «Искандеры» условно уничтожили скопление боевой техники в момент выгрузки на берег с десантных кораблей.

Ранее дивизионы ОТРК «Искандер-М» совершили марш в район общевойскового полигона ЮВО, расположенного в Краснодарском крае. На полигоне ракетчики оборудовали основные и запасные стартовые позиции, выполнили их маскировку, организовали систему управления с мотострелковым и артиллерийским соединениями 49-й армии ЮВО.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности. Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.

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