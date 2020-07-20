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20.07.2020 (05:30)

Связисты ЮВО на учении по плану внезапной проверки боеготовности применили беспилотники для увеличения дальности связи в горах Южной Осетии

На полигоне «Дзарцеми» с подразделениями связи российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках внезапной проверки боевой готовности начались тактико-специальные учения по организации связи в ходе проведения двусторонних ротных тактических учений в условиях высокогорья с использованием ретрансляторов.

Ранее личный состав военной базы ЮВО в Южной Осетии был поднят  по сигналу «тревога» и совершил марш в район выполнения учебно-боевых задач.

На горном полигоне связисты выполнили нормативы по инженерному оборудованию района обороны и маскировке подвижного пункта управления. Для увеличения дальности связи между командными пунктами общевойсковых подразделений и пунктом управления соединения военные связисты запустили ретрансляторы с использованием комплекса беспилотных летательных аппаратов.

Также военнослужащие проложили кабельные линии, организовали каналы связи и обеспечили устойчивое управление в открытых и закрытых режимах работы между подразделениями военной базы.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности. Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Полигон , Войска связи , Внезапная проверка мобилизационной готовности
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