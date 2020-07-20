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20.07.2020 (05:00)

Войсковые подразделения тактического воздушного десанта задействуют на учениях в рамках внезапной проверки боеготовности

Более 30 транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) будут задействованы для обеспечения тактических учений различного уровня в рамках внезапной проверки боевой готовности мотострелковых тактических групп общевойсковых объединений ЮВО.

Экипажи армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО ЮВО обеспечат действия войсковых подразделений тактического воздушного десанта.

Кроме того, на контрольных занятиях по проверке боеготовности войск будут задействованы штурмовые подразделения инженерных войск и разведывательно-ударные комплексы батальонных и ротных тактических групп.

Более 70 двусторонних ротных и батальонных тактических и тактико-специальных, летных и морских учений станут итогом внезапной проверки боевой готовности войск ЮВО. Учения и контрольные занятия пройдут на территории более 30 полигонов, расположенных в регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных кругов, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности. Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Внезапная проверка мобилизационной готовности , ПВО , Авиация , Вертолеты , ВВС
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