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20.07.2020 (04:30)

Медицинский спецотряд ЮВО в рамках внезапной проверки боевой готовности развернул полевой медицинский пункт в Северной Осетии

Медицинский отряд специального назначения окружного госпиталя Южного военного округа (ЮВО) в рамках внезапной проверки боевой готовности развернул полевой медицинский пункт в Северной Осетии.

Военные медики развернули современный пневмокаркасный полевой медицинский пункт с новейшим оборудованием и системой жизнеобеспечения в Моздокском районе республики.

В полевых условиях военные медики отрабатывают учебные мероприятия по проведению карантинных мероприятий, эвакуацию и лечению больных, вопросы оказания медпомощи по всем видам травм и ранениям разной сложности. Эвакуационные действия отрабатываться с использованием новейшего многофункционального эвакуационно-транспортировочного устройства. Оно позволяет в любых условиях провести реанимационные действия с помощью дефибриллятора и подключить пострадавших к аппарату искусственной вентиляции легких во время эвакуации.

Первые результаты учений показывают высокую готовность медицинского спецотряда к действиям по предназначению в любой точке мира.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Медицина , Внезапная проверка мобилизационной готовности
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