20.07.2020 (04:30)
Медицинский спецотряд ЮВО в рамках внезапной проверки боевой готовности развернул полевой медицинский пункт в Северной Осетии
Медицинский отряд специального назначения окружного госпиталя Южного военного округа (ЮВО) в рамках внезапной проверки боевой готовности развернул полевой медицинский пункт в Северной Осетии.
Военные медики развернули современный пневмокаркасный полевой медицинский пункт с новейшим оборудованием и системой жизнеобеспечения в Моздокском районе республики.
В полевых условиях военные медики отрабатывают учебные мероприятия по проведению карантинных мероприятий, эвакуацию и лечению больных, вопросы оказания медпомощи по всем видам травм и ранениям разной сложности. Эвакуационные действия отрабатываться с использованием новейшего многофункционального эвакуационно-транспортировочного устройства. Оно позволяет в любых условиях провести реанимационные действия с помощью дефибриллятора и подключить пострадавших к аппарату искусственной вентиляции легких во время эвакуации.
Первые результаты учений показывают высокую готовность медицинского спецотряда к действиям по предназначению в любой точке мира.
В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.
Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.
Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.