20.07.2020 (02:30)

Зенитчики ЮВО на Кубани отразили условный удар крылатых ракет и атаку боевых дронов на учении по плану внезапной проверки боеготовности

Зенитно-ракетная часть четвертой армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированная на Кубани, была поднята по сигналу «тревога» в рамках внезапной проверки и совершила марш на боевые позиции.

В ходе тактико-специального учения расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» отразили условный удар крылатых ракет и атаку боевых дронов. Личный состав успешно выполнил учебно-боевую задачу, защитив критически-важные объекты на черноморском побережье от нападения условного противника.

Учение зенитчиков проводится в рамках внезапной проверки боевой готовности воинской части. Подразделения зенитно-ракетных войск отработали более 10 нормативов, в том числе выполнение задач в условиях применения противником оружия массового поражения, отражение атак диверсионно-разведывательных групп и оперативную смену огневых позиций после выполнения ракетных пусков.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности. Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.

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