20.07.2020 (04:00)

Корабли Черноморского флота провели стрельбы в море в рамках внезапной проверки боевой готовности

Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) провёл артиллерийские стрельбы в море в рамках внезапной проверки боевой готовности.

В ходе мероприятия часть кораблей ЧФ получила вводную на применение оружия по кораблю условного противника. По легенде тактического учения «вражеский» корабль пытался уничтожить большие десантные корабли Черноморского флота, готовившиеся к высадке десанта на необорудованное побережье.

Отряд кораблей возглавил экипаж патрульного корабля (пк) «Дмитрий Рогачёв» ЧФ. При получении вводной пк «Дмитрий Рогачёв» совершил переход в район нахождения условного противника и вступил с ним в морской бой. Точные попадания артиллерийских снарядов уничтожили «вражеский» корабль.

Во внезапной проверке принимают участие более 3000 военнослужащих и более 300 единиц техники, в том числе боевые корабли, летательные аппараты, а также личный состав и техника соединений армейского корпуса ЧФ.

Справочно:

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.

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