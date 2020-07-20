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20.07.2020 (06:00)

Морские пехотинцы Северного флота совершили марш и погрузку на большой десантный корабль в рамках внезапной проверки боеготовности

Десантно-штурмовые подразделения соединения морской пехоты Северного флота в рамках внезапной проверки боеготовности  совершили марш  из пункта постоянной дислокации в район рассредоточения, а затем – в пункт погрузки морского десанта.

Перед выходом техники из парка была произведена разведка маршрутов выдвижения войсковых колонн.

Марш был совершен на штатной технике – бронетранспортерах БТР-82А. Погрузка на большой десантный корабль «Кондопога» выполнялась способом на упор, с применением аэрозольной маскировки.

В Баренцевом море будет сформирован десантный отряд, а также корабельная поисково-ударная группа, которая будет осуществлять его охранение.

К различным этапам внезапной проверки уже привлечены разнородные силы Северного флота – более 20 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота, 6 тактических корабельных групп, около10 летательных аппаратов различных типов, более 250 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 3000 военнослужащих.

В ближайшее время в назначенном районе  разнородными  силами Северного флота будет разыгран практический эпизод морской десантной операции с выполнением контрольных учений и боевых стрельб.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Северный флот , Морская пехота , Внезапная проверка мобилизационной готовности
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