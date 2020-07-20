20.07.2020 (08:00)
Артиллеристы ЗВО отработали применение разведывательно-ударного и огневого комплексов в Московской области
В учении приняли участие подразделения, оснащённые реактивными системами залпового огня «Град» и «Ураган», самоходными артиллерийскими установками «Мста-С».
На полигоне «Головеньки» (Московская обл.) артиллерийские подразделения Западного военного округа в ходе учения, проводимого в рамках внезапной проверки боеготовности, отработали применение разведывательно-ударного и разведывательно-огневого комплексов.
В ходе учения подразделения ракетных, гаубичных, реактивных и минометных систем нанесли поражение по вскрытым беспилотными летательными аппаратами, разведывательными группами и другими средствами разведки объектам военной инфраструктуры, вооружения и военной техники условного противника.
В учении приняли участие подразделения, оснащённые реактивными системами залпового огня «Град» и «Ураган», самоходными артиллерийскими установками «Мста-С» с автоматической системой управления огнём и возможностью применения цифровых карт.
В учении задействовано свыше 600 военнослужащих, около 200 единиц военной и специальной техники.
17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.
Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.
Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.
Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности. Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.