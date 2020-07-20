20.07.2020 (03:00)

Полевые пункты управления соединений и воинских частей, привлекаемых к внезапной проверке боевой готовности войск (сил), развернуты с учетом опыта боевых действий в современных вооруженных конфликтах

Полевые пункты управления соединений и воинских частей, привлекаемых к внезапной проверке боевой готовности войск (сил), развернуты с учетом опыта боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

В назначенных районах подразделения управления развернули средства связи и организовали единую систему управления войсками.

В целях соблюдения маскировки в местах развертывания пунктов управления проведены необходимые инженерные работы.

Полевые пункты управления надежно замаскированы и защищены от различных способов нападения, включая атаки разведывательно-диверсионных групп и боевых дронов. Защиту от нападения обеспечивают подразделения военной полиции, приданные им расчеты войсковой противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы.

На пунктах управления в режиме реального времени осуществляется непрерывный мониторинг всех мероприятий, сбор и обобщение донесений.

Бесперебойная связь привлекаемых к внезапной проверке воинских частей и подразделений, прохождение сигналов управления и обратной информации на всех уровнях войсковых звеньев обеспечиваются с использованием возможностей современных автоматизированных систем управления войсками, способными передавать информацию как по традиционным УКВ и КВ-радиоканалам, так и с помощью новейших высокоскоростных средств связи.

В целях своевременного выявления объектов и живой силы условного противника задействованы расчеты беспилотных летательных аппаратов.

17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к внезапной проверке привлечены около 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 г.

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