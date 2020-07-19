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19.07.2020 (22:32)

В подмосковье состоялось закрытие Всеармейского этапа международного кинологического конкурса «Верный друг» и чествование победителей

В 470 учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Дмитровском городском округе Московской области состоялась церемония закрытия конкурса и награждение победителей четвертого международного кинологического конкурса «Верный друг-2020».

В жесткой и конкурентной борьбе призовые места заняли следующие команды, среди женской сборной, на лидирующем месте оказалась команда управления службы войск, на втором месте команда Восточного военного округа и тройку лидеров замкнула женская сборная Центрального военного округа.

Среди мужских сборных, первое место заняла команда Восточного военного округа, на втором месте команда Западного военного округа и третье место досталось команде Центрального военного округа.

Поздравления победителям участникам высказали представители командования учебного центра и администрации Дмитровского городского района Московской области, члены общественных и ветеранских организаций.

В завершение мероприятия команды прошли перед зрителями торжественным маршем, на концертной площадке выступили творческие коллективы с концертной программой.

На международном этапе Вооруженные Силы России представят сборные команды военных округов, видов и родов войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Кинологи , Верный друг , Учебный центр , Награждения , Конкурсы
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