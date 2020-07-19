19.07.2020 (21:23)

В День ВМФ России атомная и дизельная подводные лодки Северного флота продемонстрируют жителям и гостям флотской столицы погружение и всплытие

В День Военно-морского флота России, 26 июля, атомная подводная лодка «Псков» и большая дизель-электрическая подводная лодка «Калуга» продемонстрируют один из самых зрелищных эпизодов военно-спортивного праздника в Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота— города Североморска.

Эпизод развертывания подводных лодок для скрытного выполнения своих основных задач будет показан после траления фарватера корабельной тральной группой. Экипажи подводных лодок «Калуга» и «Псков» на глазах у зрителей выполнят погружение под воду из надводного положения. Через некоторое время экипажи подводных лодок отработают элемент всплытия.

Генеральная репетиция военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ РФ запланирована на 24 июля.

Всего военно-спортивном празднике примут участие 28 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота. Надводные корабли, подводные лодки Северного флота продемонстрируют различные элементы тактических действий по своему предназначению.

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