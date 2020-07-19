Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.07.2020 (18:08)

Десантники гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ завершили первый этап тактического учения в рамках внезапной проверки

В рамках начавшейся внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, личный состав гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения провели комплекс мероприятий по приведению подразделений в высшие степени готовности и после выполнения данных мероприятий, на штатной технике выдвинулся и занял район сосредоточения, где развернул пункты управления с проведением мероприятий маскировки и боевого охранения.

В ходе тактического учения десантникам предстоит занять выгодные рубежи для перехода в наступление, в ходе которого гвардейцы отработают уничтожение условного противника из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2, стрелкового и снайперского вооружения, при поддержке артиллерийской батареи 2С9 «Нона-С».

В ходе учения, основное внимание будет уделено совершенствованию взаимодействия между подразделениями, а также ведению наступательного боя в горах.

Всего в тактическом учении, проводимом в рамках внезапной проверки,  задействовано около 500 военнослужащих и более 80 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Водолазы инженерных подразделений Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ провели разведку участка дна водоема перед переправой танков в ходе внезапной проверки боевой готовности
Военные инженеры ЗВО в ходе проверки боевой готовности отработали нормативы по развертыванию новейших станций очистки воды
Подразделения 58 общевойсковой армии ЮВО приступили к подготовке обороны в горах Северной Осетии в рамках проверки боевой готовности
Боевые расчёты ЗРПК «Панцирь» Западного военного округа отразили условное нападение крылатых ракет

Метки:
Воздушно-десантные войска , Учения , Внезапная проверка мобилизационной готовности
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false