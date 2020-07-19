19.07.2020 (17:55)
Первые новобранцы железнодорожного подразделения Центрального военного округа приняли воинскую присягу в Республике Тыва
Церемония приведения к Военной присяге молодого пополнения прошла в железнодорожном подразделении Центрального военного округа в Республике Тыва.
Более 70 первых новобранцев, призванных весной этого года, в торжественной обстановке произнесли клятву на верность Родине. Все они уже прошли медицинское осмотры, проверку на профессиональную пригодность, получили начальные знания по строевой, огневой подготовке и общевоинским уставам.
Торжественное мероприятие прошло со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Все присутствующие были обеспечены медицинскими масками, а помещения и площадки обработаны дезинфицирующими растворами.
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