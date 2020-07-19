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19.07.2020 (17:47)

Водолазы инженерных подразделений Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ провели разведку участка дна водоема перед переправой танков в ходе внезапной проверки боевой готовности

В рамках выполнения задач внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, водолазы инженерных подразделений Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, на контрольном занятии, выполнили комплекс мероприятий по инженерной разведке дна водоема по которому пройдет переправа танков под водой.

На озере полигона “Раевский” под Новороссийском, водолазы совершили погружение и выполнили комплекс мероприятий по инженерной разведке дна водоема по которому проложен участок танковой переправы.

Глубина трассы измерялась через каждые 1,5-2 метра. В соответствии с нормативами, глубина дна водоема не должна превышать 5 метров, а скорость течения 2 м/с.

Выбрав участок местности с пологими съездами в воду и выездам из воды, саперы с помощью миноискателей произвели разведку берега. Затем были отработаны погружения водолазов с заходом с берега, а также  погружение с лодки в движении.

В течение дня, водолазы-разведчики произвели разведку и разминирование дна водоема протяженностью более 70 метров.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в Вооруженных Силах Российской Федерации началась внезапная комплексная проверка боевой готовности войсках Южного и Западного военных округов, отдельных соединениях центрального подчинения, Воздушно-десантных войсках и морской пехоте Северного и Тихоокеанского флотов.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

От Воздушно-десантных войск в проверке принимают участие около 2 тыс. военнослужащих, задействовано более 650 единиц вооружения, военной и специальной техники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Водолазы , Внезапная проверка мобилизационной готовности
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