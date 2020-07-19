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19.07.2020 (17:40)

Более 100 новобранцев в воинских частях и соединениях РВСН приняли Военную присягу

В четырех соединениях и воинских частях Ракетных войск стратегического назначения (Московская область, Свердловская область, Иркутская область, Республика Марий Эл) прошли церемонии приведения к Военной присяге военнослужащих, призванных на военную службу весной текущего года.

Во время церемонии командиры, ветераны воинских частей и соединений РВСН, представители общественных организаций поздравили воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием.

В торжественных мероприятиях приняли участие коллективы художественной самодеятельности дивизий с концертными программами и поздравлениями военнослужащих принимающих Военную присягу.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН
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