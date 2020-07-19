19.07.2020 (17:42)

Команда Центрального военного округа одержала победу на всеармейском конкурсе «Конный марафон» в Туве

Команда Центрального военного округа (ЦВО) одержала победу на всеармейском этапе международных соревнований «Конный марафон». Состязания лучших военнослужащих конных подразделений проходили на горном полигоне «Кара-Хаак» в Республике Тыва с 13 по 17 июля.

Торжественная церемония закрытия армейского этапа соревнований «Конный марафон -2020» прошла на полигоне «Кара-Хаак», в ней приняли участие командующий 41 ОА генерал-майор Яков Резанцев, представители Главного управления боевой подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации, администрации Республики Тыва, ветераны, кадеты Кызылского президентского кадетского училища, а также гости и участники конкурса. По завершению торжественной части для всех участников был организован концерт, кроме этого для всех присутствующих военные повара приготовили солдатскую кашу и чай.

По итогам двух этапов конкурса горные стрелки ЦВО показали лучшее время в преодолении 130 километрового марша и в смешанной эстафете на 7 км. Второе место заняла команда воздушно-десантных войск, третье военнослужащие Южного военного округа.

Всеармейские состязания «Конного марафона» включали в себя два этапа: «Конный марафон на длинную дистанцию» и «Смешанная эстафета на короткую дистанцию». Командам необходимо было преодолеть данные маршруты за наименьшее время и с минимальными штрафами, выполнив при этом ряд специальных задач.

Команда-победитель представит Вооруженные силы Российской Федерации на Армейских международных играх (АрМИ-2020), которые состоятся в августе.

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