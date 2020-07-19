Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.07.2020 (17:34)

Российский спецназ вышел на «Зеленую тропу» под Самарой

Более 250 военнослужащих из соединений и воинских частей специального назначения четырех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск и курсанты Рязанского ВВДКУ встретились в Самарской области на соревнованиях по полевой выучке среди разведывательных групп спецназа «Зеленая тропа».

На полигоне Новая Бинарадка командиры групп проверили свои подразделения на слаженность. Личный состав выполнил стрельбу из 7,62-мм пулемётов «Печенег» и пистолетов ПМ, посоревновался в метании ножей и пехотных лопат, преодолел горную полосу. Также была проверена подготовка военнослужащих по военной топографии, инженерной и медицинской подготовке, знания вооружения и военной техники иностранных армий.

Группы специального назначения еще предстоит посоревноваться в перемещении на большие расстояния, преодолении водных преград, выполнении специальных задач, действии разведчиков на наблюдательном посту и выводе разведывательной группы в тыл противника.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Спецназ ЮВО на Кубани применил новейший боевой модуль «Арбалет-ДМ» в борьбе с беспилотниками условного противника
Российские военные инструкторы провели практические занятия по стрельбе из гранатомета с таджикскими курсантами
Соревнования по снайпингу завершились на полигоне Свердловского учебного центра ЦВО
Сотрудники ВАИ ВС РФ оказали помощь пассажиру автомобиля, который попал в ДТП в центре г. Кант

Метки:
Спецназ , Центральный военный округ , Полигон
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false