19.07.2020 (17:34)

Российский спецназ вышел на «Зеленую тропу» под Самарой

Более 250 военнослужащих из соединений и воинских частей специального назначения четырех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск и курсанты Рязанского ВВДКУ встретились в Самарской области на соревнованиях по полевой выучке среди разведывательных групп спецназа «Зеленая тропа».

На полигоне Новая Бинарадка командиры групп проверили свои подразделения на слаженность. Личный состав выполнил стрельбу из 7,62-мм пулемётов «Печенег» и пистолетов ПМ, посоревновался в метании ножей и пехотных лопат, преодолел горную полосу. Также была проверена подготовка военнослужащих по военной топографии, инженерной и медицинской подготовке, знания вооружения и военной техники иностранных армий.

Группы специального назначения еще предстоит посоревноваться в перемещении на большие расстояния, преодолении водных преград, выполнении специальных задач, действии разведчиков на наблюдательном посту и выводе разведывательной группы в тыл противника.

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