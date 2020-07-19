19.07.2020 (16:20)

В рамках подготовки к празднованию Дня Военно-Морского Флота в Детском морском центре «Каравелла» в Санкт-Петербурге организована викторина «Юнги России – 2020»

В соответствии с указаниями Главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова Главным командованием ВМФ совместно с Детским морским центром «Каравелла» имени Москаленко организована интернет викторина «Юнги России – 2020», которая посвящена Дню Военно-Морского Флота.

К участию привлекаются все юные моряки России, будущие офицеры – курсанты и кадеты детских морских центров и клубов юных моряков, Нахимовского военно-морского училища и кадетских корпусов, а также юнармейцы и учащиеся образовательных организаций. Викторина состоит из трех следующих разделов: история Российского флота, основы военно-морского дела, шлюпочное и парусное дело.

Прием ответов продлится до 24 июля 2020 года. Результаты и правильные ответы будут объявлены 26 июля в День Военно-Морского Флота. Победители викторины будут отмечены лично Главкомом ВМФ.

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