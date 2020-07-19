Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.07.2020 (15:21)

Экипажи истребителей Су-35 ЗВО принудили к посадке условного нарушителя на учении в Карелии

Экипажи многофункциональных истребителей Су-35 Западного военного округа в ходе учения принудили к посадке вертолёт, условно нарушивший воздушное пространство Российской Федерации.

Тренировка прошла на аэродроме «Петрозаводск» в Республике Карелия. Поднятые по тревоге дежурные экипажи, вылетели в район обнаружения нарушителя, осуществили его перехват с использованием радиолокационного прицельного комплекса.

Визуально обнаружив цель, лётчики сблизились с вертолётом и по радиообмену сообщили о необходимости совершения посадки. После отказа экипажа вертолёта подчиниться, пилоты выполнили ряд манёвров, затрудняющих воздушному судну – нарушителю дальнейшее продолжение полёта, а также продемонстрировали готовность к боевому применению авиационных средств поражения. «Сдавшийся» нарушитель совершил посадку, его экипаж был задержан антитеррористическим подразделением.

В тренировке приняли участие свыше 25 экипажей истребителей Су-35 и вертолётов Ми-8, полёты прошли в дневное и ночное время.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по специальной подготовке на миротворческом посту
Ко Дню ВМФ в парке «Патриот» ЗВО откроют аллею адмиралов Российского флота – губернаторов Кронштадта
В Санкт-Петербурге приступил к работе Военно-исторический музей артиллерии, внедривший противоэпидемиологические меры
Более 1,5 тонн дезраствора применили военнослужащие общевойсковой армии ЗВО для обработки Санкт-Петербурга перед тренировкой парада

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false