19.07.2020 (15:21)

Экипажи истребителей Су-35 ЗВО принудили к посадке условного нарушителя на учении в Карелии

Экипажи многофункциональных истребителей Су-35 Западного военного округа в ходе учения принудили к посадке вертолёт, условно нарушивший воздушное пространство Российской Федерации.

Тренировка прошла на аэродроме «Петрозаводск» в Республике Карелия. Поднятые по тревоге дежурные экипажи, вылетели в район обнаружения нарушителя, осуществили его перехват с использованием радиолокационного прицельного комплекса.

Визуально обнаружив цель, лётчики сблизились с вертолётом и по радиообмену сообщили о необходимости совершения посадки. После отказа экипажа вертолёта подчиниться, пилоты выполнили ряд манёвров, затрудняющих воздушному судну – нарушителю дальнейшее продолжение полёта, а также продемонстрировали готовность к боевому применению авиационных средств поражения. «Сдавшийся» нарушитель совершил посадку, его экипаж был задержан антитеррористическим подразделением.

В тренировке приняли участие свыше 25 экипажей истребителей Су-35 и вертолётов Ми-8, полёты прошли в дневное и ночное время.

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