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19.07.2020 (15:05)

Российские военные инструкторы провели практические занятия по стрельбе из гранатомета с таджикскими курсантами

Российские инструкторы 201-ой военной базы провели практические занятия по стрельбе из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В с курсантами ВС Республики Таджикистан.

Обучение таджикских младших специалистов проводится на основании Соглашения о пребывании российской военной базы на территории Республики.

В ходе тренировки было необходимо поразить стационарные и появляющиеся на дальности до 300 метров мишени. Слежение за стрельбой велось с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10». Практические занятия были проведены после теоретического курса по устройству и боевым возможностям гранатометов.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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