19.07.2020 (14:36)

В рамках рабочей поездки командующий Воздушно-десантными войсками посетил отдельное гвардейское соединение специального назначения ВДВ в подмосковной Кубинке

В рамках рабочей поездки, командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков посетил отдельное гвардейское соединение специального назначения ВДВ, дислоцированное в подмосковной Кубинке.

В начале своего визита, командующий ВДВ возложил цветы к монументу военнослужащим соединения, погибшим при исполнении служебного долга и посетил церковь иконы Божией Матери “Благодатное небо”, расположенной на территории воинской части.

В ходе работы, генерал-полковник Андрей Сердюков проверил ход плановых занятий подразделений по специальной подготовке и дал высокую оценку подготовке личного состава соединения, ознакомился с новыми образцами стрелкового оружия, поступающего на вооружение подразделений специального наназначения и лично выполнил упражнения учебных стрельб в стрелковом тире.

В дальнейшем, командующий войсками проинспектировал занятия военнослужащих спецназа по армейскому рукопашному бою и посетил объекты жилищно-казарменного фонда и инфраструктуры бытового назначения.

Кроме того, генерал-полковник Андрей Сердюков посетил офицерское собрание соединения, где обратил особое внимание командиров подразделений на важность постоянного общения военнослужащих в подобном формате и необходимость организации преемственности и наставничестве старшего поколения офицеров по отношению к молодым офицерам.

Также он тепло поздравил военнослужащую соединения гвардии старшего лейтенанта Екатерину Дайлидко, занявшую первое место на Всеармейском этапе конкурса военно-профессионального мастерства “Воин мира”, проводимого в рамках “АрМИ-2020” и недавно завершившегося в г. Екатеринбурге.

В завершении визита, командующий ВДВ ознакомился с обновленной исторической экспозицией Музея боевой славы соединения, посвященной 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск, а также посетил новое общежитие для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, где пообщался с их семьями.



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