Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.07.2020 (13:56)

Ко Дню ВМФ в парке «Патриот» ЗВО откроют аллею адмиралов Российского флота – губернаторов Кронштадта

В Санкт-Петербурге на территории Кронштадтского докового адмиралтейства парка «Патриот» Западного военного округа в канун Дня Военно-морского флота состоится торжественная церемония открытия  стелы с мемориальными плитами из белого мрамора, где высечены имена генерал-губернаторов Кронштадта – людей, внесших значительный вклад в развитие города-крепости и российского флота. Проект назван «В потомках наши имена» и включает 49 именных мемориальных плит.

Созданная Петром Великим первая военно-морская крепость России на Балтике – Кронштадт также выполнял функции центра международной морской торговли. Большинство коммерческих судов XVIII-XIX веков не могли пройти к устью Невы, поэтому разгружались в Купеческой гавани Кронштадта. Во времена Екатерины Великой кронштадтский порт входил в пятерку наиболее востребованных портов Европы.

Организация бесперебойной работы всех портовых служб, навигационное обеспечение деятельности военного и коммерческого флота, противодействие регулярным наводнениям, обучение и воспитание моряков, их снабжение всем необходимым требовало назначения опытных офицеров ВМФ, имеющих обширную морскую практику и громадный служебный опыт. Среди них – выдающиеся мореходы, военачальники, полярные исследователи, например адмиралы Макаров, Литке, Грейг, Беллинсгаузен.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие соединения специального назначения ЗВО вышли в районы оперативного предназначения
Глобальную радиосеть управления развернули связисты общевойсковой армии ЗВО в ходе проверки боеготовности
Экспозицию партизанской деревни Амурского парка «Патриот» дополнил участок государственной границы России
В Ленинградской области расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» общевойсковой армии ЗВО подняты по тревоге

Метки:
Военно-Морской Флот , Западный военный округ , Торжественные церемонии , Парк Патриот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false