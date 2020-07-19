19.07.2020 (13:56)

Ко Дню ВМФ в парке «Патриот» ЗВО откроют аллею адмиралов Российского флота – губернаторов Кронштадта

В Санкт-Петербурге на территории Кронштадтского докового адмиралтейства парка «Патриот» Западного военного округа в канун Дня Военно-морского флота состоится торжественная церемония открытия стелы с мемориальными плитами из белого мрамора, где высечены имена генерал-губернаторов Кронштадта – людей, внесших значительный вклад в развитие города-крепости и российского флота. Проект назван «В потомках наши имена» и включает 49 именных мемориальных плит.

Созданная Петром Великим первая военно-морская крепость России на Балтике – Кронштадт также выполнял функции центра международной морской торговли. Большинство коммерческих судов XVIII-XIX веков не могли пройти к устью Невы, поэтому разгружались в Купеческой гавани Кронштадта. Во времена Екатерины Великой кронштадтский порт входил в пятерку наиболее востребованных портов Европы.

Организация бесперебойной работы всех портовых служб, навигационное обеспечение деятельности военного и коммерческого флота, противодействие регулярным наводнениям, обучение и воспитание моряков, их снабжение всем необходимым требовало назначения опытных офицеров ВМФ, имеющих обширную морскую практику и громадный служебный опыт. Среди них – выдающиеся мореходы, военачальники, полярные исследователи, например адмиралы Макаров, Литке, Грейг, Беллинсгаузен.

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