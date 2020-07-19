19.07.2020 (13:50)

В Санкт-Петербурге приступил к работе Военно-исторический музей артиллерии, внедривший противоэпидемиологические меры

В Санкт-Петербурге приступил к работе Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ, внедривший противоэпидемиологические меры.

Противоэпидемиологические меры включают допуск в музей ограниченных групп экскурсантов в медицинских масках и перчатках, термометрию, а также регулярную санитарную обработку.

Ранее в Санкт-Петербургском гарнизоне приступили к работе более 20 музеев, включая филиал Центрального военно-морского музея на борту крейсера «Аврора», музей войск округа в Доме офицеров ЗВО, филиал парка «Патриот», единственный в России музей батискафов «Эра гидрокосмоса», музеи в воинских частях и военных вузах.

Основанный в 1703 году Петром Великим Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ хранит свыше 850 тысяч экспонатов. Во дворе музея представлено более 200 образцов пушек, артиллерийских систем и ракетных комплексов.

Музей обладает обширными коллекциями артиллерийских орудий и боеприпасов, стрелкового и холодного оружия, военно-инженерной техники, средств военной связи, а также боевых знамен и военной формы одежды. Кроме того, в музее можно ознакомиться с произведениями батальной живописи и графики, коллекцией скульптур, наградами и знаками, а также с архивными документами, которые свидетельствуют об истории развития артиллерии русской армии и о ратных подвигах защитников Отечества.

Среди экспонатов художественные произведения, отражающие героическое прошлое России, портреты императоров, великих князей, прославленных полководцев, отличившихся солдат и офицеров. Залы музея украшают картины известных русских художников-баталистов Б.П.Виллевальде, Н.Д.Дмитриева-Оренбургского, А.И.Шарлеманя, А.П.Сафонова, Ф.А.Рубо, Н.С.Самокиша, М.Б.Грекова. Основная экспозиция музея представлена следующими разделами: «История артиллерии в разные периоды времени», «М.И. Кутузов и Отечественная война 1812 года», «История ракетного вооружения», история инженерных войск до 1917 г. и после 1917 г.», «Калашников – человек, оружие, легенда» и другие.

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