Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.07.2020 (13:10)

Соревнования по снайпингу завершились на полигоне Свердловского учебного центра ЦВО

Третий евроазиатский Чемпионат по снайпингу – 2020 завершился на тренировочной базе Центрального военного округа. В соревнованиях приняли участие военнослужащие и гражданские лица.

Всего было зарегистрировано 50 участников из более чем 30 городов России. Соревнования проходили в условиях аномальной жары, которая установилась в Екатеринбурге – температура воздуха доходила до +40 градусов. За два дня соревнований участники выполнили свыше 25 различных упражнений на дистанции стрельбы до 1200 метров

По результатам соревнований в абсолютном зачете первое место занял предприниматель из Саратова, а в номинации «Абсолютный зачет среди спецподразделений» - инструктор снайперского направления Российского университета спецназа в Чеченской Республике Асламбек Арасанукаев.

Снайпинг – новое спортивное направление в военно-прикладных видах спорта. Соревнования по снайпингу проводятся с учетом положений государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 –2020 годы».

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Сотрудники ВАИ ВС РФ оказали помощь пассажиру автомобиля, который попал в ДТП в центре г. Кант
В Таджикистане завершился чемпионат по баскетболу среди военнослужащих 201-й военной базы
Российские военнослужащие в Таджикистане вернулись в пункты постоянной дислокации после завершения контрольных занятий
Самолеты Су-34 и вертолеты Ми-8 вернулись на аэродром базирования после завершения конкурса «Авиадартс-2020»

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false